Stiri pe aceeasi tema

- Printre turiștii dați disparuți in urma avalanșei din Alpii italieni se numara și romani, potrivit agenției de presa ANSA. Bilanțul provizoriu al victimelor in urma prabusirii unei bucați din ghețarul imens de pe Marmolada este de 6 morți, 9 raniți și 16 disparuți. Cel putin sase persoane au murit duminica…

- Șase morți, 9 raniți și 16 disparuți, acesta este cel mai actualizat bilanț dupa prabușirea ghețarului din Alpi . Potrivit lui Gianpaolo Bottacin, consilier regional pentru protecție civila, cel puțin un roman este dat disparit in urma incidentului, relateaza agenția italiana ANSA . Potrivit oficialului…

- Tragedie de proporții in Spania! Un microbuz in care se aflau nu mai puțin de 18 muncitori romani s-a rasturnat in Spania, pe o șosea din Andaluzia, intre localitațile Pedrera și La Roda. Din nefericire, doi dintre aceștia nu au mai avut nicio șansa la viața, iar alți trei au fost grav raniți.

- „Medicii au stabilit trei decese", a declarat politia din provincia Troms, cunoscuta pentru celebra Aurora Boreala.Potrivit mai multor mass-media, victimele sunt cetateni straini si faceau parte dintr-un grup de noua schiori, care au fost surprinsi de o avalansa in masivul Kavringtinden. Celelalte sase…