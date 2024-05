Tragedie pe o şosea din Ungaria! Doi români au murit, după ce maşina lor s-a răsturnat în şanţ Doi romani au murit pe o șosea din Ungaria, dupa ce masina in care se aflau a lovit un autobuz. Autoturismul in care se aflau s-a rasturnat in sant, iar impactul a fost atat de puternic incat motorul autoturismului s-a desprins de caroserie. Tragedia a avut loc pe autostrada 54, in Ungaria. Cei doi romani […] The post Tragedie pe o sosea din Ungaria! Doi romani au murit, dupa ce masina lor s-a rasturnat in sant first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol: enational.ro

