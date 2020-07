Tragedie fără margini. Ministrul a fost ucis de covid-19 Ministrul a murit la 53 de ani, dupa ce a fost diagnosticat cu coronavirus. Tragedie fara margini. Ministrul a fost ucis de covid-19 Ministrul bosniac insarcinat cu problemele veteranilor, Salko Bukvarevic a murit miercuri, la varsta de 53 de ani, dupa ce a fost diagnosticat cu noul coronavirus. Bukvarevic era membru al guvernului entitații croato-musulmane. […] The post Tragedie fara margini. Ministrul a fost ucis de covid-19 appeared first on IMPACT . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

- Tragedie intr-un spital Covid din Argeș, unde o femeie de 71 de ani a murit dupa ce a cazut de la etajul 1 al unitații medicale in care era internata. In acest moment, polițiștii argeșeni desfașoara o ancheta pentru a stabili imprejurarile in care s-a produs decesul femeii.

- Ministrul nigerian de Externe, Geoffrey Onyeama, a anuntat, duminica, pe Twitter, ca a fost testat pozitiv cu coronavirus. El este primul membru al cabinetului nigerian gasit infectat cu Covid-19.“Am facut ieri al patrulea test pentru Covid-19 la primul semn de iritare a gatului si din pacate…

- Ultima persoana decedata in județul Galați a refuzat internarea, desi a fost testata pozitiv pentru coronavirus. A murit doua zile mai tarziu acasa. Barbatul, de 45 ani, s-a prezentat in 12 iulie la spital, cu simptome de coronavirus si i-a fost prelevat test. Barbatul a refuzat sa ramana internat pentru…

- Un bebelus in varsta de numai 13 zile si care aparent nu avea probleme de sanatate a murit in urma infectiei cu noul coronavirus in Regatul Unit, a anuntat joi Serviciul National de Sanatate britanic (NHS), transmite agentia EFE, preluata de Agerpres.

- Tragedie la Spitalul Universitar de Urgența București. Un medic care era infectat cu coronavirus, a murit, a anunțat unitatea sanitara.„Colegul nostru, dr Catalin Barbulescu, a incetat din viata aseara. Gandul nostru sa urmareasca permanent de acum acest om bun. Spitalul Universitar de Urgenta sufera…

- Un barbat de 63 de ani din județul Cluj este al 1074 deces provocat de coronavirus de la începutul pandemiei de COVID-19 la nivel național. Primele semne ale îmbolnavirii au fost confirmate pe 26 aprilie, atunci când barbatul a avut febra, tuse, dispnee. Pe 1 mai i-au…

- Prim-ministrul rus Mikhail Mishustin a spus ca a fost diagnosticat cu coronavirus . Știrea a fost anunțata joi seara, in cadrul unei conferințe video cu președintele rus Vladimir Putin. "S-a dezvaluit doar ca testele mele coronavirus au revenit pozitiv", a spus premierul. „Avand in vedere acest lucru…