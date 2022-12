Tragedie fără margini într-o localitate din Dâmbovița: Un copilaș a fost găsit decedat într-o locuință cuprinsă de flăcări Tragedie fara margini in localitatea dambovițeana Vișina. Un incendiu a izbucnit intr-o locuința, iar pompierii au scos din casa un copilaș de un an, decedat. Potrivit ISU Dambovița, un incendiu a izbucnit, marți dimineața, la o casa din localitatea Vișina, situata pe strada Sudului. UPDATE: Precizarile polițiștilor Masrți, 20 decembrie, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Gaești au fost sesizați cu privire la producerea unui incendiu la o locuința din localitatea Vișina. Polițiștii s-au deplasat la fața locului, unde au descoperit cadavrul unui copil carbonizat. La domiciliu se afla mama,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

