- Cel putin 11 persoane au murit in urma unei coliziuni intre o nava de croaziera si o ambarcatiune de agrement, la Volgograd, unul dintre orasele ruse care gazduiesc Campionatul Mondial de Fotbal de anul acesta, au anuntat serviciile de urgenta, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- FIFA a reiterat faptul ca arbitrii au puterea de a pune capat meciurilor de la Cupa Mondiala de fotbal 2018 din Rusia, in cazurile de discriminare persistenta in randul spectatorilor, informeaza agentia Reuters. Autoritatile de la Moscova s-au angajat sa lupte impotriva rasismului, in conditiile in…

- Selectionata Germaniei, campioana mondiala en titre, este cotata cu cele mai mari sanse la Cupa Mondiala de fotbal 2018 din Rusia (14 iunie-15 iulie), conform analizei economistilor de la banca elvetiana UBS, urmata de Brazilia si Spania, relateaza Reuters. Analistii de la UBS dau Germania…

- Mijlocasul german Mesut Ozil (Arsenal Londra), cu probleme medicale la spate, nu va mai juca in ultimele doua meciuri ale sezonului din Premier League, dar prezenta sa la Cupa Mondiala de fotbal (14 iunie - 15 iulie) nu este pusa sub semnul intrebarii, relateaza Reuters. Ozil, care a evoluat…

- FIFA va plati in avans cate 2 milioane de dolari celor cinci selectionatei africane calificate la Cupa Mondiala 2018, pentru a le ajuta sa se pregateasca pentru turneul final din Rusia, a anuntat Confederatia Africana de Fotbal (CAF), citata de agentia Reuters. Egipt, Maroc, Nigeria, Senegal si Tunisia…

- Un baiețel de 10 ani a murit electrocutat in timp ce juca fotbal. Tragedia s-a petrecut in comuna Frumușica, in satul Radenii Noi. Baiatul a fost gasit carbonizat pe un transformator din localitate....

- Cel putin 30 de persoane au fost ranite, dupa ce un camion a intrat in multime, in orasul Munster, din vestul Germaniei. Politia a anuntat ca au fost semnalate mai multe persoane decedate, “probabil si suspectul”, transmite News.ro . Autoritatile au anuntat ca incidentul a avut loc in apropiere de statuia…

- Cel putin 64 de persoane au murit, iar alte zece au disparut, dupa ce un incendiu a izbucnit intr-un centru comercial din orasul Kemerovo, aflat in sud-vestul regiunii ruse Siberia, a anuntat luni Ministerul rus pentru Situatii de Urgenta, relateaza site-ul agentiei Tass. „Din pacate, trebuie sa anuntam…