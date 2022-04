Stiri pe aceeasi tema

- Doi dintre ucrainenii disparuți au fost gasiți de autoritați azi noapte. Din nefericire, unul dintre ei a fost zarit intr-o rapa, decedat, iar al doilea a fost gasit cu picioarele degerate, nefiind in stare a face deplasarea pe jos. In zona este așteptat in aceasta dimineața un elicopter. „In jurul…

- Mesajul este transmis de ministrul Agriculturii, dar și de purtatorul de cuvant al Guvernului, Dan Carbunaru. „Romania detine suficiente stocuri de ulei pana la noua recolta de floarea soarelui, astfel incat sa nu apara niciun fel de dezechilibru", a anuntat, astazi, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii…

- Zilele trecute la Centrul National de Pregatire Salvamont Padina din Muntii Bucegi s-au incheiat sesiunile de Evaluare Nationala Salvamont, nivelul aspiranti, debutanti si avansati si sesiunea de iarna a examenelor de atestare si reatestare in profesia de salvator montan, profesie reglementata la nivel…

- Miercuri, 9 martie, in jurul orei 13.43, politistii de frontiera din cadrul Sectorului Poliției de Frontiera Sarasau aflati in misiune de supraveghere a frontierei in zona de competenta au fost sesizati prin 112 cu privire la solicitarea de ajutor primita de la trei persoane care traversau apa raului…

- Miercuri, 2 martie, in jurul orei 23.00, politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Sighetu Marmatiei au depistat 7 cetateni ucraineni, barbați, cu varste intre 24 și 52 de ani, care au trecut prin apa raului Tisa, din Ucraina in Romania. Aceștia au solicitat o forma de protectie…

- Ungaria a revocat interdicția de trecere a frontierei pentru ucrainenii care vin din Romania și nu au pașaport biometric Refugiații ucraineni pot trece granița cu Ungaria fara pașaport biometric sau viza. Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, anunța deblocarea situației. „Tocmai am discutat…

- Mama, cantareața, profesoara, Ulyana Iurcuț e nascuta in Colomeea, in vestul Ucrainei, și a ajuns in Romania acum un deceniu. Interpreta de muzica populara extrem de cunoscuta in zona Sighetu Marmației, ii invața sa cante la pian pe copiii romani și spune ca nici nu se poate gandi ca ne putem trezi…

- Trafic rutier in condiții de iarna. Sectoarele de drumuri naționale au carosabilul curat și uscat, cu excepția DN18, in Pasul Prislop, unde stratul de zapada framantata masoara pana la 1 cm. S-a acționat pe sectoarele de drumuri naționale cu 7 utilaje și s-au impraștiat 41 tone de material antiderapant.…