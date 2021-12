Tragedia din istoria muzicii: Se împlinesc 41 de ani de la asasinarea lui John Lennon Pe 8 decembrie 1980, in urma cu 41 de ani, avea loc una din cele mai mari tragedii din istoria muzicii. John Lennon, unul dintre fondatorii trupei The Beatles, a fost asasinat in aceasta zi la New York. John Winston Ono Lennon, numele la naștere John Winston Lennon, MBE s-a nascut șa 9 octombrie 1940, in Liverpool, Anglia, Regatul Unit și a decedat 8 decembrie 1980, in New York City, SUA. Compozitor, muzician, cantareț, textier, activist și artist complex englez, John Lennon a fost unul dintre fondatorii trupei The Beatles. Nascut și crescut in Liverpool, Lennon a fost implicat in „mania skiffle”,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Benone Sinulescu va fi inmormantat duminica la pranz, cu onoruri militare. Trupul neinsufletit al artistului a fost depus vineri dupa amiaza in holul Teatrului de Stat „Ioan Slavici” din Arad, oraș in care se retrasese de o lunga perioada. Nascut pe 24 mai 1937, in localitatea Siriu din judetul Buzau,…

- David Guetta, House DJ si producator francez, s a nascut la 7 noiembrie 1967. El a vandut peste 6 milioane de albume si 15 milioane de single uri in lumea intreaga, conform Wikipedia.Tot intr o zi de 7 noiembrie s au nascut Dorina Lazar 1940 , actrita romana de teatru si film si actrita Mariana Mihut…

- Duiliu Zamfirescu s a nascut la 30 octombrie 1858, in Plaginesti, Ramnicu Sarat. El a fost un scriitor roman, membru titular si vicepresedinte al Academiei Romane.Duiliu Zamfirescu s a nascut in anul 1858, in comuna Plainesti azi Dumbraveni .A fost fiul arendasului Lascar Zamfirescu si al Sultanei n.…

- Orice text despre „Dune”, așteptata ecranizare a lui Dennis Villeneuve dupa romanul lui Frank Herbert, trebuie sa includa mai devreme sau mai tarziu afirmația „Ca fan Dune…” sau autodenunțul „Nu sunt fan Dune…”. Prima situație da legitimitate și greutate opiniilor, cea de-a doua poate fi o scuza ca…

- Carol al II lea al Romaniei s a nascut la 15 octombrie 1893, in Sinaia, Prahova, Romania. A fost regele Romaniei intre 8 iunie 1930 si 6 septembrie 1940. Carol a fost primul nascut al regelui Ferdinand I al Romaniei si al sotiei sale, regina Maria, dobandind prin nastere titlul de Principe de Hohenzollern…

- David Lee Roth, cunoscut ca solist al grupului Van Halen, a anuntat ca renunta la muzica dupa cateva concerte pe care le are programate in luna ianuarie. Nascut pe 10 octombrie 1954, David Lee Roth, cunoscut pentru prezenta energica pe scena, a fost solist al trupei Van Halen in perioada 1974…

- Dem Radulescu s a nascut la 21 septembrie 1931, Ramnicu Valcea.El a fost un actor de comedie roman de teatru, film si televiziune, profesor la Universitatea Nationala de Arta Teatrala si Cinematografica "I. L. Caragiale" din Bucuresti.S a nascut la Ramnicu Valcea intr o familie de negustori, scrie Wikipedia.Dupa…