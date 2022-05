Stiri pe aceeasi tema

- Traficul rutier pe Centura Bucuresti va fi deviat si in noaptea de duminica, 8 mai, spre luni, 9 mai, intrucat nu au fost finalizate anumite lucrari, informeaza Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) intr-un comunicat remis sambata. „Antreprenorul de la Pasajul Berceni…

- Traficul rutier pe Centura Bucuresti va fi deviat si in noaptea de duminica, 8 mai, spre luni, 9 mai, intrucat nu au fost finalizate anumite lucrari, informeaza Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) intr-un comunicat remis sambata AGERPRES. Fii la curent cu cele…

- Traficul rutier va fi deviat pe Centura Bucureștiului in fiecare noapte, in perioada 4-8 mai pentru lucrarile de montare a tablierului metalic la Pasajul Berceni, a transmis Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). Sectorul de drum inchis se intinde de la intersectia DNCB…

- In perioada 4-8 mai, traficul rutier va fi deviat noaptea, de pe Centura Bucuresti, pentru montarea tablierului metalic la Pasajul Berceni, a transmis, duminica, Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).

- ”Luni, 02.05.2022, Antreperenorul de la Pasajul Berceni va monta in santier restul tablierului metalic aferent finalizarii constructiei acestui pasaj. Lucrarile executate in zilele de 02 si 03.05.2022 nu vor impune instituirea de restrictii de trafic” a transmis, duminica, CNAIR, intr-un comunicat e…

- Violeta Stoica Lucrarile pentru construirea autostrazii Dumbrava-Ploiești nu inseamna doar contractele propriu-zise de execuție, care ar trebui sa fie parafate in viitorul apropiat. Pe langa acestea, consultanța și supervizarea lucrarilor pe autostrada Ploiești (Dumbrava)-Buzau vor fi costuri separate…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anulat procedura de atribuire a contractului pentru proiectarea si executia sectiunii E si finalizarea sectiunii D ale lotului 2 din autostrada Lugoj – Deva pe motiv ca oferta tehnica depusa de constructorii turci este neconforma…

- La inceputul lunii februarie 2022, fostul judecator al Curții Constituționale a Romaniei, Toni Grebla, era numit in Consiliul de Administrație al celei mai importante companii de sub tutela Ministerului Transporturilor, dar, in urma scandalului mediatic, a renunțat la sinecura. Prin Hotararea nr. 3…