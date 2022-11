Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Capitalei, Nicușor Dan, a anunțat marți ca traficul rutier pe Șoseaua Colentina, in intersecția cu strada Doamna Ghica, pe sensul de mers spre Obor, va fi blocat total pe partea carosabila, incepand de vineri, 11 noiembrie, pana pe 10 ianuarie 2023.

- Autoritațile anunța ca astazi traficul este restricționat pe A2 București – Constanța pentru a permite efectuarea anchetelor Origine – Destinație ale CNAIR, dar și ca urmare a unor lucrari la infrastructura. Potrivit Centrului Infotrafic, astazi, pe A2 București – Constanța in intervalele orare 08.00-12.00…

- In weekendul 22 – 23 octombrie, in centrul Bucureștiului vor fi mai multe restricții de circulație. In Piața Construtuției traficul va fi ingreunat din cauza inființarii mai multor treceri de pietoni provizorii pentru Festivalul berii. Potrivit informațiilor transmise de Brigada Rutiera și Primaria…

- Luni, 03 octombrie, echipele Confort Urban vor interveni cu utilaje pentru decopertarea carosabilului pe strada Kracovia, tronsonul cuprins intre strada Napoli si strada Verona, motiv pentru care traficul rutier va fi restrictionat partial, intre orele 08:30 16:00.Marti, 04 octombrie, se vor executa…

- Linia de tramvai 41, cea mai utilizata și cea mai aglomerata din Capitala, va fi suspendata in perioada 30 septembrie (de la ora 21.00) – 06 octombrie (ora 04.00), pentru finalizarea lucrarilor la calea de rulare de la intersecția strazii Brașov cu Piața Drumul Taberei. Pentru preluarea calatorilor,…

- Liderul PSD Marcel Ciolacu a „lansat-o”, vineri, pe Gabriel Firea, in cursa pentru Primaria Capitalei, declarand ca partidul și ceilalți lideri au incredere ca in 2024, Firea il va bate pe Nicușor Dan, care tocmai și-a anunțat intenția de a candida pentru inca un mandat. ”Deja nu mai e un secret, Gabriela…

- Doua persoane au fost ranite, vineri seara, intr-un accident rutier produs in localitatea Varlaam, judetul Giurgiu, intre o cisterna si un autoturism. „ISU Giurgiu a fost solicitat sa intervina in localitatea Varlaam, in urma producerii unui accident rutier intre un autoturism si o cisterna. La fata…

- Primaria Capitalei anunța restricții de circulație, pentru finalul acestei saptamani, in vederea desfașurarii unor evenimente, intre ele „Supercupa Romaniei la karting electric” – programata sa aiba loc in Piața „George Enescu”. Așadar, daca aveți drumuri de facut cu mașina, in weekendul 20 – 21 august,…