Stiri pe aceeasi tema

- Traficul rutier va fi restrictionat, in weekend, in Capitala, pentru "Crosul si Semimaratonul International Bucuresti 2023" si "Food Truck Festival", informeaza Brigada Rutiera, citata de Agerpres.Sambata, la ora 08,45, se va da startul Cursei Populare de 2,5 km a fotoliilor rulante (persoane cu…

- Va fi haos cu traficul in acest weekend, in Bucuresti. Doua evenimente publice modifica 33 de linii de transport in comun din Capitala, suspenda temporar patru linii de troleibuz și inființeaza trei linii naveta. Pentru a permite desfașurarea evenimentelor „Cros și Semimaraton Internațional” și „Food…

- Doua evenimente publice modifica peste 30 de linii de transport in comun din București, in acest sfarsit de saptamana. Este vorba despre „Cros și Semimaraton Internațional" și „Food Truck Festival - on Kiseleff".

- Doua evenimente gazduite in week-end in Capitala, „Cros și Semimaraton Internațional” și „Food Truck Festival – on Kiseleff, vor produce o serie de modificari ale liniilor de transport in comun din București. De asemenea, traficul rutier va fi restricționat pe o artera importanta. „In acest weekend,…

- Doua autoturisme s-au ciocnit, duminica, in Capitala. In urma impactului, una dintre ele s-a rasturnat pe lateral. O victima primeste ingrijiri medicale la fata locului. Este vorba despre o femeie. Traficul este restrictionat pe Bulevardul Baba Novac, dinspre Sosseaua Mihai Bravu, catre Bulevardul Campia…

- Traficul auto va fi restrictionat, sambata, 1 aprilie, pe traseul zona Piata Presei Libere - Calea Victoriei - Splaiul Independentei - Platforma Industriala Granmetal, unde va avea loc un mars pe motociclete, intre orele 11,30-13,00.

- Primaria municipiului Chișinau informeaza ca astazi, in intervalul orelor: 07:30-16:00, va fi suspendat traficul rutier pe str. Vlaicu Parcalab, tronsonul cuprins intre str. București și str. Mitropolit Varlaam. Masura a fost luata in legatura cu necesitatea executarii lucrarilor silvotehnice de curațare…

- Pasajul Unirii va fi inchis, din nou, circulației, dupa ce va intra in reparații. Se va reabilita sistemul de evacuare a apei. Traficul rutier va fi restrictionat temporar, incepand de joi dimineata, in Pasajul Unirii din Capitala, in vederea reabilitarii sistemului de colectare si evacuare a apei provenite…