Stiri pe aceeasi tema

- Incredibil este modul in care a fost prins acesta. Mai exact, ofițerii sub acoperire plasați pentru a monitoriza mișcarile lui Raymond Phipps au descoperit ca o mare parte din activitatea sa in afara casei sale se baza, de fapt, pe jocul video interactiv Pokemon Go, relateaza Ziarul de Iași.El a fost…

- Un traficant de cocaina care facea parte dintr-un temut cartel de droguri extrem de sofisticat si de organizat a fost descoperit de politisti in timp ce se juca Pokemon Go cautand animalute virtuale prin oras. Raymond Phipps, in varsta de 41 de ani, a fost inchis pentru cinci ani fiind acuzat de trafic…

- Doua rachete rusesti din cele patru lansate sambata de fortele ruse au zburat „periculos de aproape” de o centrala nucleara din sudul Ucrainei, a declarat organismul de stat care administreaza centralele nucleare ale tarii, potrivit The Guardian. Energoatom a anunțat ca sambata, la orele locale 8.25…

- Un cetațean danez a intrat in Romania pe la Portile de Fier II, in judetul Mehedinti, fara sa opreasca la controlul de frontiera. El consumase cocaina si avea in masina mai multe feluri de droguri de risc si mare risc. A fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Potrivit DIICOT, procurorii Directiei…

- Un roman a ajuns la Urgenta de 64 de ori in doua luni. Consumator de droguri, a cerut medicilor de fiecare data sa vada daca a facut infarct si analize despre care a citit pe Google. Dr. Hadrian Borcea, seful UPU-SMURD Bihor, a declarat intr-un interviu acordat News.ro ca, in afara de urgentele care…

- Un tanar din Republica Moldova care urma sa tranziteze Romania in drumul spre Germania, a fost prins cu substante anabolizante ascunse in bagaj. In data de 18 ianuarie, in jurul orei 11.30, in Punctul de Trecere a Frontierei Stanca – I.T.P.F. Iasi, s-a prezentat pentru efectuarea formalitatilor de control,…

- UPDATE: Potrivit politistilor, unul dintre șoferii implicați in accident, un barbat de 36 de ani, a fost testat cu aparatul Drugtest, rezultatul indicand prezenta in organism a substantelor psihoactive. ”In jurul orei 07:50, Brigada Rutiera a fost sesizata prin intermediul SNUAU 112 cu privire la producerea…

- Polițiștii de la Investigații Criminale din cadrul Poliției orașului Magurele au reușit, dupa 3 luni, sa anihileze o grupare formata din 3 barbați periculoși, care jefuiau case de schimb valutar, vile in construcție și alte imobile. Cei trei au primit amndate de arestare pentru 30 de zile chiar joi,…