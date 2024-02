Trafic restricţionat pe raza localităţii Albeşti Paleologu Potrivit unei informari a Centrului Infotrafic, incepand de ieri și pana pe 29 februarie a.c., in intervalul orar 08.00 – 16.00, circulația este oprita pe DN 1D, la kilometrul 1+800 metri, pe raza localitații Albești Paleologu, pentru efectuarea unor lucrari la trecerea la nivel cu calea ferata Ploiești – Buzau. Pe timpul lucrarilor, mai precizeaza aceeași sursa, „circulația este deviata astfel: pentru autovehicule cu masa mai mica de 3,5 tone, pe ruta DN 1B – DJ 146 – Loloiasca – Tomșani – Magura – DN 1D; pentru autovehicule cu masa mai mare de 3,5 tone, pe traseul DN 1B – Buzau – DN 2 – Urziceni”. Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

