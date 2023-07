Traficul rutier a fost restrictionat, marti seara, pe Calea Victoriei, segmentul de drum de la intersectia cu Strada Dem I Dobrescu pana la Bulevardul Regina Elisabeta, din cauza unei avarii la o conducta Apa Nova. Lucratorii de la Apa Nova au oprit scurgerea apei si vor lucra pentru remedierea avariei pana in cursul zilei de miercuri, a anunțat Primaria Capitalei. Politistii locali au restrictionat traficul pentru a facilita interventia lucratorilor Apa Nova in vederea remedierii avariei. The post Trafic restrictionat pe Calea Victoriei, marți seara appeared first on Puterea.ro .