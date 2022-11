Stiri pe aceeasi tema

- Anul acesta, targul de Craciun din Craiova s-a deschis in paralel cu cea de-a 4-a ediție The Artist Awards, un festival la care au participat artiști precum INNA, Carla's Dreams și Irina Rimes."Nu ratați cel mai mare și mai frumos targ de Craciun din Romania", a scris Olguța Vasilescu pe pagina sa de…

- Unul dintre cele mai spectaculoase targuri de Craciun din Europa s-a deschis printr-un spectacol costisitor si prin aprinderea a 1 milion de becuri.Targul de Craciun din Craiova a fost inaugurat vineri, 11 noiembrie. Cu 44 de zile inainte de Craciun, in oras s-au aprins un milion de becuri.Pe langa…

- Compania aeriana va livra doua aeronave catre cea mai noua baza din Suceava si va incepe sa opereze cinci rute suplimentare, angajand candidati din zonele invecinate. Compania aeriana Wizz Air ca va organiza alte 17 evenimente de recrutare in octombrie si noiembrie, in noua orase, inclusiv la noua…

- Cifrele de trafic revizuite au inclus si luna septembrie in randul celor cu mai multi pasageri decat luinile dinaintea pandemiei Chiar si in lipsa curselor transferate de la Chisinau la inceputul razboiului din Ucraina, revenite toate in capitala Republicii Moldova pana la sfarsitul verii, si in lipsa…

- SII Romania, companie multinaționala specializata in servicii și soluții IT, estimeaza o cifra de afaceri de 30 milioane euro in anul fiscal 2022-2023, respectiv o creștere de cca. 58%, comparativ cu anul fiscal precedent și atingerea unui numar de 650 de angajați. Pe termen mediu, compania vizeaza…

- Cea mai aglomerata aerogara regionala ramane Clujul, in vreme ce Timisoara a inregistrat de la inceputul anului doar trei sferturi din fluxul pasagerilor de la Iasi. Luna august, in care Iasul si-a consolidat pozitia pe locul secund in randul aeroporturilor regionale, a fost prima cu un trafic de…

- Zeci de pasageri au facut scandal, vineri seara, in Aeroportul Internațional „Avram Iancu” Cluj, dupa ce compania low-cost Wizz Air a anulat patru zboruri – spre Paris – Beauvais, Memmingen și Valencia, dar și cel care trebuia sa decoleze la ora 19:45 spre Lyon (Franța), relateaza cluj24.ro. Revoltați,…

- Compania Air Connect se axeaza momentan pe zboruri interne, dorind sa conecteze aeroporturile oraselor mari inte ele. Primele orase din Romania vizate sunt Bucuresti, Oradea, Arad, Timisoara, Craiova, Targu Mures, Sibiu si Baia Mare. De inceput doar Baia Mare, Cluj, Sibiu, Targu Mures si Suceava, vor…