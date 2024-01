Stiri pe aceeasi tema

- Transportatorii din Gorj vor din nou sa blocheze Defileul Jiului. Ar fi a treia incercare de saptamana aceasta. Zeci de transportatori s-au strans cu mașinile intr-o parcare, la ieșire din Targu Jiu, inspre Bumbești-Jiu. In zona se afla insa și echipaje de polițiști. Aceștia nu sunt insa de acord cu…

- UPDATE 10:50 - Suceava: Peste 150 de camioane au iesit, miercuri, din Romania prin PTF SiretPeste 150 de camioane au iesit, miercuri, din Romania prin Punctul de Trecere a Frontierei Siret, dupa ce timp de doua zile traficul masinilor de mare tonaj a fost inchis din cauza protestelor fermierilor si…

- Prefectul județului Gorj, Iulian Popescu, s-a intalnit astazi, la Instituția Prefectului, cu reprezentanții transportatorilor din județul nostru, care protesteaza in aceste zile, solidari cu protestul demarat la nivel național. In urma discuțiilor care au durat mai mult de o ora, au fost prezentate…

- Polițiștii rutieri estimeaza ca, și astazi, vor continua protestele transportatorilor și fermierilor și se va circula ingreunat in mai multe județe ale țarii, in special pe centurile marilor orașe, dar și pe Centura Capitalei. Transportatorii care protesteaza pe DN2, in Afumați, langa București, erau…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca circulatia rutiera se desfasoara ingreunat, cu viteza redusa, pe DN 2, inlocalitatea Afumati, judetul Ilfov, din cauza autovehiculelor transportatorilor si fermierilor care protesteaza pentru anumite revendicari socio profesionale…

- Transportatorii din județul Cluj au inceput o acțiune de protest in jurul orei 10, pe DN 1 E 60. Aceștia vor sa ridice un semnal de alarma asupra problemelor și taxelor cu care se confrunta. Pe drumul european E 60 intre sensul giratoriu din Luna de Sus și Gilau. Transportatorii au circulat cu viteze…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca pe autostrada A 1 București-Pitești, de la kilometrul 13+500 de metri, pana la intrarea in DN Centura București, traficul autovehiculelor este blocat de mai multe autocamioane ale transportatorilor rutieri care protesteaza,…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca pe DN 66, la kilometrul 103+900 metri, in zona Manastirii Lainici, județul Gorj, un autocamion s-a rasturnat intr-o curba. Exista scurgeri de combustibil pe carosabil. Nu au rezultat victime. Circulația rutiera se desfașoara…