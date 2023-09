Trafic feroviar dat peste cap, între Arad și Simeria. Trenurile nu vor circula deloc Lucrarile extinse la calea ferata vor sista traficul feroviar intre Simeria și Arad in perioada 22-28 septembrie. In perioada 22 – 28 septembrie 2023 se vor executa lucrari la suprastructura feroviara, la linia de contact și la instalatiile SCB din stația CF Ilteu, pentru redeschiderea liniilor 1 și 2, lucrari care impun inchiderea totala a traficului pe raza stației și scoatarea de sub tensiune a liniei de contact pe intervalul Zam – Ilteu. De asemenea, tot in aceasta perioada se vor desfașura și lucrari la pasarele pietonale și la copertinele peroanelor din statiile Savarșin, Varadia, Barzava… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

