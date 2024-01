Trafic blocat în Vâlcea. Un tânăr șofer a doborât un stâlp de electricitate Un tanar de 20 de ani a ajuns la spital duminica seara, dupa ce mașina in care se afla a intrat in impact cu un stalp de electricitate, in localitatea Paușești-Maglași, județul Valcea. Șoferul avea doar 19 ani Evenimentul s-a soldat cu ranirea unuia din pasageri, dupa ce stalpul de electricitate s-a prabușit peste mașina. Șoferul care a cauzat accidentul are 19 ani. In automobil se mai aflau trei pasageri, care nu au avut nevoie de ingrijiri medicale. ”Din verificarile preliminare efectuate, s-a stabilit ca un tanar de 19 ani, din municipiul Ramnicu Valcea, in timp ce conducea un autoturism DN… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar de 20 de ani a fost ranit, luni seara, dupa ce masina in care se afla, alaturi de alte trei persoane, a lovit un stalp de electricitate, care a cazut pe sosea, pe DN 64, in judetul Valcea. Traficul este blocat. Accidentul a avut loc, luni seara, in localitatea Pausesti-Maglasi.…

- Un grav accident rutier a avut loc, in urma cu puțin timp, pe DN 7, in localitatea valceana Calimanești. Șoferul uneia dintre mașini este in stare grava. Potrivit IPJ Valcea , un barbat de 30 de ani din Chișinau, conducea un autoturism pe DN 7, in orașul Calimanești. Din cauze care urmeaza sa fie stabilite,…

- Accident rutier pe raza localitații Milcoiu – pe DN 7, anunța ISU Valcea. Doua TIR-uri au intrat in coliziune, unul dintre ele parasind partea carosabila. Din fericire, deși se anunța o victima, la final șoferul care a fost evaluat de cadrele medicale ajunse la fața locului a refuzat transportul la…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca traficul este blocat temporar pe DN 1C Cluj Napoca ndash; Dej, in zona localitatii Rascruci, judetul Cluj, dupa ce cinci autovehicule au fost implicate intr un accident.Doua persoane au fost ranite, primind ingrijiri medicale…

- La data de 13 noiembrie 2023, polițiștii din Alba Iulia au reținut, pentru 24 de ore, fața de doi tineri, in varsta de 19 și 20 ani, din Alba Iulia, care sunt cercetați sub aspectul savarșirii infracțiunilor de lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice. Din primele cercetari…

- Trei persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale in urma unui accident rutier ce s a produs, in aceasta dupa amiaza, pe DJ 401, la iesire din localitatea Varasti.Trei persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale in urma unui accident rutier ce s a produs, in aceasta dupa amiaza, pe DJ 401, la iesire…

- In urma cu puțin timp a avut loc un accident rutier pe strada Oașului din Cluj Napoca. In evenimentul rutier a fost implicat un autoturism și o motocicleta, conducatorul motocicletei primind ingrijiri medicale. „Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca intervin in aceste momente la un accident…

- Traficul este blocat, la aceasta ora, pe drumul care face legatura intre Adjud și Focșani, județul Vrancea, in urma unui accident in care au fost implicate o autoutilitara, un autoturism și un TIR. Doua persoane din autoturism au fost descarcerate și li se acorda ingrijiri medicale. La locul accidentului…