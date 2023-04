Stiri pe aceeasi tema

- La sfarșitul lunii trecute, un locuitor al orașului aradean Sebiș, Dorel Ancuța, a descoperit cu ajutorul unui detector de metale pentru deținerea caruia are autorizație, mai multe monede de argint. El a lasat neatinsa descoperirea, astfel incat, dupa ce au fost anunțați, arheologii de la Complexul…

- Un tanar din Hunedoara s-a ales cu dosar penal dupa un incident grav in trafic. Enervat de un șofer in etate, care conducea mai incet in fața lui, acesta l-a urmarit și l-a lovit cu pumnul in fața pe barbatul are l-a deranjat. Ieri, in jurul orei 9.25, polițiștii din municipiul Hunedoara au fost sesizați…

- Doua accidente s-au petrecut joi,pe autostrada A1 și pe autostrada A6 (foto), in vestul țarii. Pe #A1, la kilometrul 409, pe raza localitații Ohaba, sensul de mers spre Deva, s-a produs o acroșare intre doua microbuze, care au lovit și parapetul median. Circulația rutiera se desfașoara ingreunat pe…

- Trenul de calatori Arad-București, care se afla in spatele trenului de marfa care a deraiat luni dimineața in apropierea stației Roșiori Nord, a franat de urgența, iar mai mulți pasageri s-au ranit, a informat CFR Calatori. „Din primele informații, trei pasageri din trenul IR 1822, Arad – București…

- Incident mai puțin obișnuit in aceasta dimineața, la sediul primariei din Hațeg, județul Hunedoara. „O persoana a patruns cu un topor in mana in sediul primariei orașului Hateg și a inceput sa sparga geamurile. Patrula de jandarmi a intervenit și a imobilizat persoana. Aceasta este condusa la sediul…

- Mai mulți șoferi din vestul țarii au pus in pericol circulatia rutiera circuland sub influența bauturilor alcoolice. Polițiștii hunedoreni s-au confruntat cu nu mai puțin de patru astfel de cazuri in weekend. Ieri, in jurul orei 1.50, polițiștii Secției Rurale Ilia au oprit, pentru control, un autoturism…

- A nins abundent, miercuri seara și noaptea trecuta, pe unele sectoare de drumuri naționale și pe autostrada A1. S-a intervenit pe raza de activitate a DRDP Timișoara cu zeci de utilaje și sute de tone de material antiderapant.

- Demiterea lui Doru Orban din funcția de director al filarmonii aradene in 25 mai 2022, in urma a doua evaluari finalizate cu calificativul „nesatisfacator”, a venit dupa numeroase acuzații aduse atat acestuia cat și administrației municipale, ca incearca sa distruga o instituție de cultura care, odinioara,…