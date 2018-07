Stiri pe aceeasi tema

- Credinciosii ortodocsi il sarbatoresc vineri, 20 iulie, pe Sfantul Mare Proroc Ilie Tesviteanul. Sfantul Ilie este mare facator de minuni si aducator de ploi in vreme de seceta. In traditia populara, Sfantul Ilie este considerat ocrotitorul recoltelor si a ramas in istoria Bisericii Ortodoxe ca un exemplu…

- Sfantul Ilie 2018. Traditii si obiceiuri de Sfantul Ilie. Sfantul Ilie este cinstit de crestini, vineri, ca aducator de ploi, dupa ce, prin rugaciunea sa, a salvat de la moarte poporul din Israel, dupa trei ani si jumatate de seceta, dar si ca divinitate populara a Soarelui si a focului, atestata prin…

- Pe data de 20 iulie, in fiecare an, crestinii il sarbatoresc pe Sfantul Prooroc Ilie. Acesta este unul dintre cei mai mari sfinti ai crestinatatii pe care Biserica il praznuieste anual gratie credintei sale fata de Dumnezeu. Mai multe traditii si superstitii sunt legate de aceasta sarbatoare, iar una…

- Sfantul Ilie 2018. Traditii obiceiuri superstitii. Sant-Ilie este ziua de celebrare a zeului solar ( Sant – Ilie) la data de 20 iulie. In dimineata acestei zilei se culegeau plantele de leac, in special busuiocul, pe care femeile il ducea la biserica, la sfintit.

- Sanzienele sunt, in mitologia romaneasca, zane bune din clasa ielelor, dar care, atunci cand nu le este respectata sarbatoarea, devin surate cu Rusaliile, care sunt zane rele.Daca oamenii nu le sarbatoresc cum se cuvine, Sanzienele se supara, devenind surate bune cu inraitele Iele sau Rusalii.…

- Ortodocsii si catolicii ii serbeaza pe 21 mai pe Sfintii Imparati Constantin si Elena, datorita carora crestinismul a devenit religie permisa, jertfele sangeroase au fost interzise si duminica a fost stabilita zi de odihna in Imperiul Roman.

- Inaltarea Domnului 2018. Potrivit credintei ortodoxe, la 40 de zile de la Invierea lui Iisus Hristos, romanii sarbatoresc Inaltarea Domnului. In aceasta zi se inrosesc oua, se pregatesc bucate, intocmai ca la masa de Pasti, iar salutul este "Hristos s-a inaltat! – Adevarat s-a inaltat!"

- Buciumul Rusaliilor, dupa cum mai era denumita aceasta sarbatoare, se serba in miercurea din saptamana aflata la mijlocul perioadei dintre Paști și Rusalii, dupa cum scria etnologul A. Fochi. Intre Paște și Rusalii, trec 48 de zile, fara a socoti zilele de Paște și Rusalii, deci mijlocul perioadei cade…