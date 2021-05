Tradiții și Obiceiuri Paște 2021. Ce trebuie să faci înainte de noaptea de Înviere În ultima zi din Saptamâna Patimilor și ziua dinainte de Paște 2021, creștinii trebuie sa faca niște lucruri importante, pe care nu le pot lasa pentru noaptea de Înviere sau ziua de Paște.

Pe lânga faptul ca credincioșii trebuie sa spuna rugaciuni înainte de noaptea de Înviere, ei trebuie sa pregateasca tot ce le-a ramas pentru ziua de Paște 2021, fiind ultima zi de pregatire. În Sâmbata Mare, mielul trebuie sacrificat, curațenia trebuie finalizata, iar în aceasta zi, înaintea nopții… Citeste articolul mai departe pe monitorulcj.ro…

Sursa articol si foto: monitorulcj.ro

