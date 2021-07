Stiri pe aceeasi tema

- Sfantul Ilie este sarbatorit anual de credincioșii creștini pe data de 20 iulie. Din stramoși se știe ca aceasta sarbatoare aduce vremea rea in mijlocul verii, cu furtuni puternice, poli torențiale, fulgere și tunete.

- Celebrul targ de fete de la Muntele Gaina, din Romania, este cunoscut ca un festival popular important care are loc anual la Muntele Gaina din Transilvania. Despre Muntele GainaEste o grupa montana a munților Apuseni care aparține de lanțul Carpaților Occidentali. Cel mai inalt varf, numit Gaina, are…

- Aceasta sarbatoare mai este cunoscuta și ca Duminca Mare și exista câteva lucruri pe care este bine sa nu le faci. Duminica, țoți creștinii ortodocși sarbatoresc Rusaliile. Aceasta sarbatoare nu are data fixa în claendar și se celebreaza la 50 de zile…

- Sfinții Imparați Constantin și Elena sunt praznuiți vineri, 21 mai, de credincioșii ortodocși. Datorita celor din Sfinți, creștinismul a devenit o religie permisa, jertfele sangeroase au fost interzise, iar duminica a fost stabilita zi de odihna in Imperiul Roman. „Epoca de Aur” se numește perioada…

- Sarbatoarea Invierii Domnului, cea mai mare in creștinism, singura careia i se dedica trei zile. De a doua zi de Paște sunt legate o serie de obiceiuri și tradiții pastrate inca in unele comunitați din țara. Vezi și URARI DE PASTE 2021 Mesaje și FELICITARI de Invierea Domnului. Transmite un gand bun…

- Etnografa Angela Paveliuc Olariu dezvaluie poveștile din spatele unora dintre cele mai frumoase obiceiuri de Paște din Moldova. Un obicei practicat de generații intregi este curațarea gospodariilor și incondeierea oualor. Tradiții de Paște In tradiția ortodoxa, inceputul sarbatorilor pascale este marcat…

- Crestinii serbeaza Floriile sau Duminica Stalparilor, care marcheaza intrarea triumfala a lui Iisus Hristos in Ierusalim, unde a fost intampinat de credinciosi care tineau in maini ramuri de maslin si de finic. Sarbatoarea Floriilor este una dintre cele mai importante din an si deschide perioada…

- Ziua de 23 aprilie anunța un mare motiv de bucurie pentru romani! In fiecare an, creștinii de pretutindeni il sarbatoresc la aceasta data pe Sfantul Muceni Gheorghe, cunoscut și ca purtatorul de biruinta. Deși mulți au auzit de aceasta sarbatori, puțini oameni știu ce este bine și ce nu e bine sa faci…