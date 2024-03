Stiri pe aceeasi tema

- Marțișorul este unul dintre cele mai indragite și pastrate obiceiuri romanești, iar marțișoarele, sub diverse forme și culori, sunt daruite pentru a exprima afecțiunea și prețuirea. The post VENIREA PRIMAVERII Tradiții de marțișor first appeared on Informatia Zilei .

- Martisorul, un obiect-bijuterie prins intr-un snur alb cu rosu ce este oferit celor dragi pe 1 martie, a primit de-a lungul timpului semnificatii diverse, de la vestitor al primaverii la simbol al renasterii naturii. Traditia este inclusa in lista patrimo

- Martisorul, un snur impletit dintr-un fir alb si unul rosu, inclus in lista reprezentativa a Patrimoniului imaterial UNESCO si care, potrivit legendei, ar fi fost tors de Dochia, este un simbol al trecerii de la iarna la primavara si un vestitor al innoirii. El aduce speranta, bucuria, iubirea si concilierea…

- An de an, la data de 1 Martie, are loc una dintre cele mai frumoase și speciale sarbatori. Aceasta zi aduce cu ea oficial primavara. De asemenea, de aceasta sarbatoare se ține cont de o mulțime de tradiții, obiceiuri și superstiții. Iataca care este semnificația marțișorul, de fapt!

- AJUNUL ANULUI NOU - In societațile moderne, Ajunul Anului Nou este sarbatorit in adunari sociale, in timpul carora participanții danseaza, consuma bauturi alcoolice, mananca și urmaresc focuri de artificii care marcheaza inceputul Anului Nou.AJUNUL ANULUI NOU // Tradiții și obiceiuri in AJUNUL ANULUI…

- In zilele de sarbatoare, fel și fel de tradiții au loc la casele romanilor. De la pregatirea casei, colindatul vecinilor și familiei, la mersul cu capra sau ursu, toate fac parte din cultura noastra. Citește și: Tradiții și obiceiuri de sarbatori: Colindatul familiilor, al neamurilor și vecinilor O…

- Ziua din ajunul Craciunului este deosebita, caci ne aflam in apropierea marelui praznic al Nasterii lui Hristos, care mai mult decat toate celelalte praznice imparatesti de peste an aduce atata bucurie. „Acum cand suntem in ajunul Craciunului, cand dreptul Iosif cauta loc de gazduire in Bethleem pentru…

- Taierea porcului este o tradiție importanta in Romania, care se desfașoara in fiecare an, de obicei in luna decembrie, inainte de Craciun. In Munții Apuseni, aceasta tradiție este pastrata cu sfințenie de generații intregi