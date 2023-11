Trădare națională. Cum s-a premeditat, oficial, prăbușirea economică a României Modul in care a fost gestionata criza energetica din 2022 arata clar ca totul a fost premeditat pentru distugerea economiei naționale, ne spune Dian Popescu, fost consilier al ministrului Energiei. Acesta arata ca Romania a avut cele mai mari prețuri la gaze, in condițiile in care suntem unul dintre cei mai mari producatori din UE, […] The post Tradare naționala. Cum s-a premeditat, oficial, prabușirea economica a Romaniei first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

