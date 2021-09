Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana ar trebui sa-și accelereze eforturile militare, susține eurodeputatul Manfred Weber. SUA nu vor rezolva problemele din vecinatatea UE, avertizeaza liderul celui mai mare grup din Parlamentul European. UE ar trebui sa ia viteza pentru a-și construi propria capacitate militara și sa…

- Celebrii actori Morgan Freeman, Al Pacino, Helen Mirren si Danny DeVito fac parte din distributia ‘Sniff’, care va fi o reinventare rafinata a filmului noir, scrie contactmusic.com. De regia peliculei se va ocupa Taylor Hackford, care a fost premiat cu Oscar pentru ‘Ray’. Povestea noului film ii are…

- The Jacksons planuiesc sa il readuca la viața pe fratele lor, Michael, prin intermediul unui cantec de-al acestuia nelansat. Regele muzicii Pop a decedat in 2009, la varsta de 50 de ani. Fratele megastarului, Tito, a dezvaluit pentru The Sun, potrivit contactmusic.com: „Ar fi atat de placut sa facem…

- Habib se afla la doar cațiva kilometri de aeroportul din Kabul și traiește cu spaima ca oricand talibanii vor ajunge la ușa lui și-l vor pedepsi pentru ca a lucrat pentru armata americana. Deși are documente de la oficiali militari care atesta ca a lucrat pentru armata SUA, americanii nu-i ingaduiesc…

- In contextul situației din Afganistan, senatorul USR-PLUS de Suceava, Gheorghița Mindruța, susține ca drumul Romaniei este alaturi de NATO și de Statele Unite ale Americii. El a afirmat, la Radio Top: „Drumul nostru e alaturi de NATO. Noi avem și parteneriatul strategic cu SUA. Statele Unite au investit…

- Joao o Bastardo era numele sau, Ioan Bastardul, nu din cauza caracterului sau, ci pentru ca se nascuse ca fiu nelegitim al regelui Portugaliei, Pedro I. La inceput a ramas in umbra in politica, așa cum se și cuvenea in situația sa, mai ales dupa ce fratele sau vitreg moștenise tronul. Insa, cand fratele…

- Brian May a marturisit ca și-ar dori foarte mult un sequel ‘Bohemian Rhapsody’, dar ca va fi foarte greu sa gaseasca un scenariu suficient de bun, care sa egaleze sau sa depașeasca succesul primului film, noteaza contactmusic.com. Chiar daca, inițial, nu a fost primit prea bine de criticii de film,…

- Invitați in platoul emisiunii La Maruța , Andreea Antonescu (38 de ani) și fratele ei, Razvan (35 de ani), au vorbit despre cum a reușit tanarul sa slabeasca 30 de kilograme in doar 3 luni. Razvan Antonescu și-a schimbat radical stilul de viața cu 10 luni in urma. Dupa primele 3 luni, barbatul, care…