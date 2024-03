Toyota, Panasonic, Nippon Steel si Nissan s-au numarat printre unele dintre cele mai mari nume ale Japan Inc care au fost de acord sa indeplineasca pe deplin cererile sindicatelor de crestere a salariilor in cadrul negocierilor anuale ale salariilor care s-au incheiat miercuri. Discutiile, o trasatura definitorie a relatiei de obicei de colaborare dintre conducerea japoneza si forta de munca, sunt urmarite indeaproape in acest an, deoarece cresterile salariale sunt asteptate sa ajute sa elibereze calea bancii centrale pentru a pune capat politicii sale de ani de zile de rate negative ale dobanzilor…