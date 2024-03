Membrii Federaţiei Sindicatelor din Comerţ, federaţie afiliată CNS Cartel ALFA, protestează luni dimineaţă la sediul Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale Potrivit unui comunicat de presa al Federatiei Sindicatelor din Comert, revendicarile principale sunt: 1. Scutirea de taxe a tichetelor de masa si de vacanta. 2. Introducerea in codul muncii a coeficientilor de ierarhizare si a limitelor maxime si minime ale sporurilor. 3. Indexarea salariilor din mediul privat cu rata inflatiei simultan cu cresterea salariului minim pe economie pentru a mentine echilibrul si pentru a contracara impactul inflatiei asupra nivelului de trai al angajatilor. 4. Un contract colectiv de munca la nivel national este necesar pentru a standardiza si a proteja… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

