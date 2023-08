Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul japonez al Mediului a anuntat, duminica dimineata, ca testele efectuate asupra apei de mare din apropierea centralei nucleare de la Fukushima nu au detectat nicio urma de radioactivitate. Cu cateva zile in urma a fost evacuata apa folosita la racirea reactoarelor nucleare, relateaza Reuters,…

- Guvernul Japoniei le-a transmis cetațenilor sai stabiliți in China sa ramana discreți, inclusiv sa vorbeasca incet in public, dupa tensiunile tot mai accentuate cu regimul de la Beijing, in urma planului de eliberare in ocean a apei radioactive de la Fukushima, relateaza Reuters.

- Statele Unite au finalizat vineri decizia de a impune taxe de import producatorilor de panouri solare care si-au terminat produsele in tarile din Asia de Sud-Est, pentru a evita tarifele la marfurile fabricate din China, potrivit unui oficial inalt al Departamentului pentru Comert, transmite Reuters.Decizia,…

- Beijingul și orașele din apropiere au intensificat marți eforturile de salvare dupa ce ploile și inundațiile provocate de ramașițele taifunului Doksuri au perturbat serviciile și aprovizionarea cu alimente și au facut 20 de victime, fiind cea mai grava furtuna care au lovit nordul Chinei in ultimii…

- O cladire s-a prabușit vineri in nord-estul Braziliei, provocand moartea a cel puțin opt persoane și dispariția altor cinci, au anunțat autoritațile braziliene, potrivit Reuters. Echipele de intervenție cauta supraviețuitori printre ruine.Incidentul a avut loc vineri la periferia orașului Recife…

- Indelung asteptatul film „Barbie”, produs de Warner Bros, nu va rula in cinematografele din Vietnam din cauza unei scene prezentand o harta care arata teritoriul revendicat unilateral de China in Marea Chinei de Sud, a relatat luni mass-media de stat din aceasta tara, potrivit Reuters. „Linia din noua…

- Productia industriala din SUA a scazut si mai mult in iunie, atingand niveluri vazute ultima data cand economia a fost afectata de valul initial al pandemiei de Covid-19, potrivit unui sondaj publicat luni, care arata si o reducere a presiunilor asupra preturilor la poarta fabricii. Fabricile recurg…

