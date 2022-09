Toyota Motor îşi închide fabrica din Rusia ”In aceasta perioada, ne-am pastrat pe deplin forta de munca si ne-am asigurat ca uzina noastra este gata sa reporneasca productia daca circumstantele ne permit. Cu toate acestea, dupa sase luni, nu am reusit sa reluam activitatile normale si nu vedem niciun indiciu ca putem reporni in viitor”, se arata intr-un comunicat al Toyota. Grupul japonez isi va respecta toate obligatiile sociale si va oferi angajatilor si plati suplimentare semnificative. Totodata, Toyota va pastra in Rusia serviciile post vanzari pentru vehiculele Toyota si Lexus, precum si reteaua de dealeri. Fabrica, care are o capacitate… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

