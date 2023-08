Stiri pe aceeasi tema

- Metrorex anunta ca circulatia trenurilor de metrou pe Magistrala 5 se desfasoara in sistem pendula, dupa ce a fost intrerupta din cauza unei probleme tehnice la sistemul de siguranta a traficului, potrivit news.ro.Metrorex a informat joi ca, incepand cu ora 10:45, circulatia trenurilor de metrou…

- Federația Naționala Sindicala de Asistența Sociala Și Protecția Copilului FNS Pro.Asist ia atitudine cu privire la proiectul de ORDONANȚA DE URGENȚA privind unele masuri fiscal bugetare in domeniul cheltuielilor publice, descentralizarea serviciilor publice, disciplina economico-financiara, precum…

- Femeia care s-a aruncat miercuri, 19 iulie, de la etajul unui bloc cu 4 etaje din Huedin, a decedat. Odata ajunsa la spitalul din Huedin, pentru victima nu s-a mai putut decat declara decesul, anunța polițiștii clujeni. Amintim ca, pompierii din cadrul Detașamentului Huedin au intervenit pentru a acorda…

- Actrița Brigitte Bardot, in varsta de 88 de ani, a ajuns in atenția specialiștilor in sanatate, dupa ce a prezentat probleme de respirație. Evenimentul a avut loc miercuri, 19 iulie. Partenerul de viața al legendarei vedete a oferit detalii despre starea in care se afla soția lui. Brigitte Bardot, probleme…

- Dupa mulți ani de insistențe din partea fanilor, BMW a hotarat sa lanseze un M3 Touring, anul trecut cu ocazia Festivalului Vitezei de la Goodwood. In Romania, break-ul de performanța pornește de la 98.100 de euro. Mai marii companiei se așteptau ca noul M3 Touring sa fie un succes, dar cererea mare…

- Deputatul USR Emanuel Ungureanu acuza miercuri ca PSD si PNL se folosesc de copiii si adultii cu autism pentru a acorda noi privilegii exact celor care au distrus sistemul sanitar din Romania, prin amendamentele formulate la un proiect care sprijina pacientii cu autism, prin faptul ca vor sa-i mentina…

- Șoferii care circula pe autostrada de la Turda la Sebeș trebuie sa reduca viteza pana la 40 de km pe ora și sa foloseasca o singura banda.Pe sensul opus, banda de urgența, dar și prima banda de circulație au inceput sa se surpe. In aceeași zona, abia au fost incheiate lucrarile luna trecuta, un tronson…

- Boby trece prin momente dificile dupa ce a ajuns pe mainile medicilor! Artistul se bucura de succes pe plan profesional, insa sanatatea ii da mari batai de cap. Manelistul a fost la un pas de a ceda pe scena la ultimul concert. Ce interdicții i-au dat medicii.