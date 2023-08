Toyota a dezvăluit prima versiune hibridă a vehiculului Land Cruiser. La ce preț se ridică VIDEO Toyota a dezvaluit miercuri prima versiune hibrida a vehiculului Land Cruiser, pe care o va aduce in America de Nord si pe alte piete cheie, in incercarea de a pune in valoare un vehicul sport utilitar emblematic si cu marja mare, transmite Reuters. Cel mai mare producator auto din lume dupa vanzari a declarat ca va produce noul model al marcii care isi are radacinile in 1951, precum si o varianta mai mica, recent lansata, la doua fabrici din Japonia si le va expedia peste ocean de acolo. Noul model va fi vandut ca hibrid in America de Nord, a transmis Toyota in comunicatul sau… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

