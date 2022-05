Totul e până la lapte! Sunt un fan al produselor lactate. Unii oameni nu le pot suporta, dar e treaba lor. Au uitat ca laptele inseamna viața pentru toate viețuitoarele. Insa nu aceasta este tema randurilor care urmeaza. Ma intristeaza ca nici laptele nu scapa in acest an de majorarea prețurilor, de inflația care ataca toate piețele, toate buzunarele. Le […] Articolul Totul e pana la lapte! apare prima data in Deșteptarea - Liderul presei bacauane! . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

