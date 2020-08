Stiri pe aceeasi tema

- PRO Romania și-a desemnat candidatul la primaria din Ocna Mureș, in persoana lui Ioan Mircea Leahu. In varsta de 49 de ani, de profesie jurist, Leahu este dirigintele oficiului poștal din oraș, este casatorit și are 3 copii. Pana de curand, a fost membru al PSD și s-a alaturat echipei PRO Romania impreuna…

- Romania's areas with the highest coronavirus caseloads are northeastern Suceava County - with 4,200 cases, Bucharest City - 3,985, Brasov County with 2,130 and seven other counties - Arges, Botosani, Dambovita, Galati, Vrancea, Neamt and Iasi - with more than 1,000 illnesses each.Romania has…

- Povestea Star Transmission și Star Assembly incepe cu aproape doua decenii in urma. Astazi, cele doua subsidiare Mercedes-Benz de la Cugir și Sebeș continua sa fie un partener stabil și competent in comunitate, cu un portofoliu larg și o echipa remarcabila. Grupul Daimler este prezent in Romania inca…

- Agenția Standard and Poor’s menține o nota de optimism pentru economia Romaniei, pastrand ratingul de țara la BBB-. Ratingul BBB- este cel mai scazut din categoria recomandata pentru investiții și in aceste condiții, o retrogradare ar fi plasat Romania in categoria nerecomandata investitorilor, denumita…

- Coalitia Organizatiilor Pacientilor cu Afectiuni Cronice din Romania (COPAC) trage un semnal de alarma asupra faptului ca in continuare sunt internate in spitale doar urgentele si solicita Ministerului Sanatatii sa ia de urgenta masuri „pentru a nu mai fi incalcate drepturile pacientilor”. „Coalitia…

- Psihologii sarbatoresc pe data de 27 mai o zi speciala, dedicata aceste profesii. Presedintele Filialei Teritoriale Alba a Colegiului Psihologilor din Romania, Eliza Boila, a transmis un mesaj pentru colegii ei: ”27 mai, este o zi speciala, o zi care ne amintește ca in urma cu saisprezece ani, in data…

- Pana astazi, 25 mai, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 18.283 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID ndash; 19 coronavirus . Dintre persoanele confirmate pozitiv, 11.630 au fost declarate vindecate si externate.Numarul de cazuri confirmate, pe judete, potrivit raportarii Institutului…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a comunicat ca, de luni seara, se așteapta o masa de aer cu particule de praf saharian in zona Romaniei. ”Incepand din seara zilei de luni (11 mai), circulația aerului deasupra Europei va favoriza avansul dinspre nordul Africii a unei mase de aer incarcate…