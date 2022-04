Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce Elon Musk si-a adus sateliti deasupra Ucrainei luna trecuta pentru a asigura Internet tarii devastate de razboi, acum Starlink a devenit disponibil si in Romania. E vorba despe disponibilitatea serviciilor comerciale Starlink si a comenzilor de echipament in Romania. Vicepresedintele ANCOM (Autoritatea…

- „Serviciile comerciale #Starlink sunt acum live si disponibile in #Romania incepand din 7 aprilie. Utilizatorii din Romania se pot astepta sa vada viteze de date intre 100 Mbps si 200 Mbps cu latenta de 20ms in majoritatea locatiilor. Starlink ofera, de asemenea, o acoperire critica pentru Ucraina",…

