- Ministrii de justitie din cele 27 de tari membre ale Uniunii Europene, reuniti vineri la Stockholm, au afirmat ca Uniunea doreste tragerea la raspundere cat mai rapid a celor vinovati de crimele „oribile” comise de razboiul din Ucraina, transmite Reuters.

- Președintele Rusiei, Vladimir Putin a aprobat miercuri, 21 decembrie, o propunere a ministrului sau al Apararii Serghei Șoigu, de a mari dimensiunea forțelor armate ruse cu 350.000 de noi militari, relateaza Meduza . Șoigu a declarat intr-o alocuțiune televizata pe care a ținut-o imediat dupa Putin…

- NAVI lanseaza cel mai recent single al sau, „Pentru Totdeauna”, al treilea extras de pe noul sau EP, „Lacrimi de Unicorn”. Muzica și versurile sunt semnate NAVI, producția ii aparține lui Cezar Habeanu, iar partea de pian este interpretata de Cosmin Farcaș. „Am compus intr-o perioada in care am ințeles…

- Maria Pirogova, membra a parlamentului așa-zisei Republici Populare Donețk (RPD), a fost ucisa in bombardamente ale trupelor ucrainene, a declarat marți pentru agenția rusa Tass un purtator de cuvant al Miliției Populare a RPD. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Șeful administrației prezidențiale de la Kiev, Andrii Iermak, a anunțat, joi, ca 50 de militari ucraineni au fost eliberați in urma unui nou schimb de prizonieri cu Rusia. Informația a fost confirmata si de seful autoproclamatei Republici Populare Donetk (RPD) Denis Pusilin, relateaza CNN.

- In urma cu șase luni „nici nu se punea problema sa anticipez gradul de unitate in randurile noastre pe care il avem acum”, a dezvaluit sub rezerva anonimatului un oficial SUA la Bruxelles. Luni de zile presa occidentala a lansat predicții sumbre cu privire la sprijinul pe cale sa se destrame pentru…

- Ekaterina Gubareva, soția fondatorului așa-zisei Republici Populare Donețk, nu a disparut așa cum a anunțat soțul ei in cursul zilei de miercuri, ci a fost arestata de autoritați sub acuzația de corupție. „Ministerul Afacerilor Interne a reținut-o pe adjuncta șefului Guvernului regiunii Herson pentru…

