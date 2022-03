Toți românii trebuie să aibă această pastilă în casă. Curăță rinichii de toxine și ajută la scăderea colesterolului Carbunele activ este o pulbere neagra, fina și inodora, folosita de multe ori in camerele de garda ale spitalelor pentru tratarea supradozelor. Datorita proprietaților sale de absorbție a toxinelor, carbunele activ are o mulțime de utilizari medicinale și cosmetice. Carbunele activ se prinde de toxine și de substanțele chimice din intestin și previne absorbția acestora. Textura poroasa a carbunelui are o sarcina electrica negativa și in acest fel reușește sa atraga moleculele incarcate pozitiv, cum ar fi gazele și toxinele. Acest tip de carbune nu este absorbit de organism și, de aceea, poate… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cum se curața corect și eficient adidașii albi care s-au ingalbenit. Adidașii tai albi s-au ingalbenit? Nu trebuie sa iți faci griji și nici sa ii arunci. Poți rezolva problema foarte simplu și de asemenea, poți evita mașina de spalat. Exista mai multe trucuri care te ajuta sa cureți corect, dar și…

- Un pacient a terminat cu injecția zilnica cu insulina și de diabetul de tip 1 datorita celulelor sușe. Daca aceasta noua abordare este confirmata și in cazul altor pacienți, diabetul de tip 1 ar putea deveni istorie pentru 10% dintre suferinzii de aceasta boala. Un barbat din SUA, in varsta de 64 de…

- Managerul general al echipei FCSB, Mihai Stoica, a anunțat ca FCSB va deschide un corp din baza de pregatire de la Berceni, pentru refugiații ucraineni. ”Baza noastra este deschisa de maine pentru refugiați. Cand baieții vor avea nevoie de ei, vom fi tot timpul langa ei. Nu vedeți ce traim? Abia am…

- Va invada armata Federației Ruse Ucraina? Este Romania in pericol? Cat de important este pentru securitatea noastra ca suntem membru NATO? Sunt cateva dintre intrebarile pe care echipa de jurnaliști Puterea.ro le-au pus mai multor cetațeni obișnuiți, luand ”pulsul strazii”. Puteți urmari in clipul de…

- In cazul in care observați ceva in neregula cu alunițele dumneavoastra, nu amanați vizita la dermatolog și nu recurgeți la tratamente luate la intamplare, avertizeaza specialiștii din echipa „Dr. Leventer Centre”, condusa de doctorul Mihaela Leventer. „Nu este bine sa apelam la leacuri babești si nici…

- Romanii care au mai mult de 9 luni de la efectuarea dozei doi de vaccin impotriva COVID-19, vor trebui sa faca a treia doza de vaccin pana la data de 1 februarie, in caz contrar certificatul verde va expira, dupa cum a declarat ministrul Sanatații, Alexandru Rafila. Alexandru Rafila a anunțat la Europa…

- Datorita sprijinului financiar oferit de tichete, vacantele au devenit mai accesibile pentru romani. Din acest motiv, cei mai multi dintre ei au fost dispusi sa suplimenteze bugetul de concediu din banii lor, astfel incat sa se bucure de cazari mai bune, dar si de servicii extra. ”Vesti bune pentru…

- Mierea de albine este un remediu natural la care poti apela pentru a preveni si trata diverse afectiuni. Are multe proprietati terapeutice si, in plus, este delicioasa! Ea reprezinta o metoda buna de a te indulci, dar si de a-i oferi corpului tau vitaminele si mineralele de care are nevoie. Unul dintre…