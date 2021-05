Stiri pe aceeasi tema

- Prefectul Capitalei anunța ca a fost convocat Comitetul Municipal pentru Situații de Urgența. Participanții vor discuta despre revenirea tuturor copiilor la școala. Ședința are loc dupa ce rata de infectare cu SARS CoV 2 din București a fost sub 1 la mie, pentru a doua zi consecutiv. Marți,…

- Prefectul Capitalei anunța ca a fost convocat Comitetul Municipal pentru Situații de Urgența. Participanții vor discuta despre revenirea tuturor copiilor la școala. Ședința are loc dupa ce rata de infectare...

- Comitetul Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta (CMBSU) a stabilit, in principiu, in sedinta de sambata, ca in jurul unitatilor de invatamant pe o raza de 50 de metri unde exista “potential” de aglomerare la venire si la plecare se va purta masca de catre care vor stationa in acel perimetru,…

- Comitetul pentru Situații de Urgența din București se reunește la aceasta ora pentru a analiza daca se impune modificarea masurilor de relaxare din Capitala. Se identifica zonele aglomerate unde se va pastra masca de protecție ca obligatorie „Conform hotararii, in zonele pe care le identificam ca fiind…

- Comitetul Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta urmeaza sa se reuneasca sambata, pentru a stabili noile masuri care se vor lua pentru limitarea raspandirii SARS-CoV-2. „Vom convoca maine Comitetul Municipal pentru Situatii de Urgenta, se va publica intre timp hotararea de Guvern si vom lua…

- UPDATE - Prefectul Capitalei Alin Stoica a afirmat ca Departamentul Juridic al institutiei verifica legalitatea deciziei luate de primaria Sectorului 5. "Astfel de decizii se iau de catre Comitetul Municipal pentru Situatii de Urgenta, nu de catre primarie. Verificam legalitatea unei astfel de hotarari,…

- Prefectul Capitalei, Alin Stoica, a declarat ca duminica va avea loc o sedinta a Comitetului Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta (CMBSU) pentru prelungirea masurilor in vigoare. “Duminica va fi o sedinta de Comitet Municipal pentru Situatii de Urgenta, pentru prelungirea masurilor care…

- Prescolarii, elevii din invatamantul primar si jumatate dintre elevii claselor a VIII-a, a XII-a, a XIII-a vor merge la cursuri. De asemenea, și cei din anii terminali din invatamantul profesional si postliceal iși vor continua activitatea. Aceste decizii au fost luate, duminica, de catre Comitetul…