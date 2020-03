Toți cetațenii care vin din Italia, China, Coreea de Sud și Iran intră automat în carantină Ministrul interimar de Interne, Marcel Vela, a anunțat in conferința de presa de la miezul nopții, pe langa suspendarea zborurilor spre și dinspre Italia și faptul ca toți cetațenii, romani sau straini care ajung in Romania din Italia, China, Coreea de Sud și Iran, vor intra obligatoriu in carantina.Persoanele care vin din una dintre țarile enumerate folosind un zbor cu escala, vor fi informate de operatorii de zbor ca vor intra in carantina pe teritoriul Romaniei și iși vor asuma aceasta responsabilitate prin completarea unei declarații pe proprie raspundere, a anunțat ministrul de Interne.Același… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

17 persoane sunt in carantina in Romania, dupa ce s-au aflat in zone unde sunt numeroase cazuri de infectare cu coronavirus, iar alti aproximativ o mie de oameni sunt izolati la domiciliu, au anuntat, luni seara, autoritatile. Ministrul de Interne, Marcel Vela, a spus ca, in Neamt, doua persoane venite

