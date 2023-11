Tot mai puțini români cred în căsătorie. Numărul divorțurilor a crescut, iar al căsătoriilor a scăzut Psihologii subliniaza faptul ca societatea romaneasca de dupa 1990 se confrunta cu o scadere a increderii populației in instituția casatoriei. Cifrele de la Institutul Național de Statistica arata cum crește, de la un an la altul, numarul de divorțuri și scade cel al casatoriilor. Aproape 2.000 de cupluri au divorțat in septembrie, in creștere atat fața de august, cat și comparativ cu septembrie 2022, potrivit datelor publicate vineri de Institutului Național de Statistica. Adulterul, gelozia și violența fizica sunt primii trei factori care distrug cuplurile. In septembrie 2023 numarul nașterilor… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

- Numarul divorturilor pronuntate in septembrie a fost mai mare atat fata de august, cat si fața de aceeași luna a anului trecut, arata datele publicate vineri de Institutului National de Statistica.

- 1956 de cupluri au divortat in Romania in septembrie, cu 203 mai multe decat in august si cu 105 mai multe comparativ cu septembrie 2022, arata datele publicate vineri, 10 noiembrie, de Institutul National de Statistica.In septembrie 2023, numarul casatoriilor a scazut atat fața de august 2023, cat…

