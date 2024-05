Tot mai mulţi tineri aleg să locuiască cu părinţii. Fenomenul este în continuă creștere Potrivit celui mai recent raport al Eurofound, tot mai mulți tineri angajați din Uniunea Europeana opteaza sa ramana in casa parinteasca, un fenomen in creștere evidenta. Conform raportului, 86% dintre cei cu varsta intre 15 și 24 de ani continua sa locuiasca sub același acoperiș cu parinții, proporția scazand la jumatate in cazul celor cu varsta intre 25 și 29 de ani, iar pentru cei din grupa de varsta 30-35 de ani, doar 2 din 10 aleg sa nu imparta casa cu parinții. Numarul de tineri care aleg sa stea cu parinții a crescut Cifrele releva o tendința crescatoare in ultimii ani. In ceea ce privește… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

