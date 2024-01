Tot mai multe fabrici din Europa își suspendă producția din cauza atacurilor din Marea Roșie Atacurile Houthi din Marea Rosie influențeaza tot mai mult activitatea unor companii mari din intreaga lume, care anunța intreruperea producției, pe fondul problemelor cu aprovizionarea. Reacțiile firmelor afectate din cauza atacurilor din Marea Roșie au inceput sa se inmulțeasca. Așa de exemplu, Volvo Cars, al carei pachet majoritar este deținut de compania chineza Geely, a anunțat ca va intrerupe saptamana viitoare productia la uzina din Gent – Belgia, o perioada de trei zile, motivul fiind intarzierile in aprovizionare, din cauza situatiei din Marea Rosie. Deocamdata, livrarile de masini,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

