Romania se inarmeaza. Compania Naționala Romtehnica , aflata in coordonarea Ministerului Apararii Naționale (MapN) și care acționeaza ca interfața intre industria romaneasca de aparare și partenerii externi ai acesteia, a incheiat un acord-cadru pe 4 ani pentru cumpararea de rachete antitanc, releva date analizate de Profit.ro .Valoarea totala a achiziției se ridica la peste 358 milioane lei plus TVA. Acordul-cadru de furnizare de rachete antitanc a fost semnat cu compania Eurospike GmbH, inregistrata in Germania. Aceasta este un joint-venture intre producatorii germani de armament Diehl Defence…