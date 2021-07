Stiri pe aceeasi tema

- Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara pentru Transport Public Bucuresti – Ilfov (TPBI) anunta, marti, ca, pentru a obisnui calatorii cu noul sistem de tarifare aplicabl de la 1 august, pe toata durata lunii calatorii vor putea valida atat bilete de 1,30 lei, care permit doar o calatorie, cat si…

- Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara pentru Transport Public Bucuresti – Ilfov a anuntat marti, 27 iulie, ca in toata luna august calatorii vor putea valida bilete de 1,30 lei, pentru o calatorie, dar și bilete de 90 sau 120 de minute, pentru a obisnui cetațenii cu noul sistem de tarifare aplicabil…

- ”Intregul sistem de transport din Regiunea Bucuresti – Ilfov va fi integrat, incepand cu data de 1 august, astfel incat nu vor mai exista diferente de tarif intre liniile urbane, regionale si cele expres, iar pasagerii vor putea calatori atat la suprafata, cat si cu metroul, cu acelasi bilet, intr-un…

- Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara pentru Transport Public Bucuresti - Ilfov (TPBI) a dispus comasarea, incepand cu data de 1 iulie 2021, a altor doua linii de autobuz - 300 si 381 - sub indicativul 381, dupa unificarea liniilor 102 si 202, conform unui comunicat remis, miercuri, AGERPRES.…

- Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara pentru Transport Public Bucuresti - Ilfov (TPBI) introduce, pentru prima data dupa 1990, conceptul de linii care functioneaza numai in anumite zile ale saptamanii, concept utilizat in mai multe orase europene, a anuntat, joi, asociatia. Proiectul de reorganizare…

- Incidentul a avut loc in aceasta dimineața la stația de Metrou 1 Mai. O bucata din plafon s-a desprins, a cazut pe șine și a provocat un scurt circuit. Calatorii au sesizat fumul. Șase mașini de pompieri au ajuns la fața locului. Fumul s-a simțit in momentul in care trenul a oprit in stația 1 […] The…

- Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara pentru Transport Public Bucuresti - Ilfov (TPBI) va reorganiza reteaua de transport la nivelul intregii regiuni, in vederea optimizarii acesteia, in perioada mai - septembrie, potrivit unui comunicat remis, marti, AGERPRES. Noul sistem va avea in vedere dezvoltarea…

- Trenurile de metrou vor circula pe tot parcursul noptii de Inviere, potrivit Metrorex, care anunța programul de circulatie pentru perioada 30 aprilie – 3 mai. In zilele de 30 aprilie, 1, 2 si 3 mai 2021, trenurile de metrou vor circula conform graficelor pentru zilele de weekend si sarbatori legale,…