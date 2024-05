Stiri pe aceeasi tema

- Daniel Dines, miliardarul roman și fondatorul gigantului IT UiPath, a rememorat perioadele „ingrozitoare” in care a fost nevoit sa efectueze concedieri masive in cadrul companiei sale. Cu toate acestea, Dines a subliniat ca, in contextul unei firme ca UiPath, reducerea personalului poate fi asimilata…

- Dotarile moderne actuale cu tablete, telefoane mobile si te miri ce alte mijloace de comunicare, nu mai sunt o noutate pentru crescatorii de animale si ne referim aici la ciobani. The post INGRIJITORI DE ANIMALE Tot mai multi crescatori de oi renunta la muls in lipsa fortei de munca first appeared…

- Fondatorul companiei IT UiPath, Daniel Dines, considerat cel mai bogat roman, și-a exprimat increderea in business-ul cu imobiliare, deși „o parte a pieței de imobiliare din Romania nu are un renume atat de bun”, miliardarul tech explicand și cum ia el decizii de investiții in startup-uri.

- Romania are sase reprezentanti in clasamentul miliardarilor lumii publicat marti de revista Forbes: Daniel Dines, Ion Tiriac, fratii Dragos si Adrian Paval, Ion Stoica si Matei Zaharia. Averile lor insumate totalizeaza 10,6 miliarde de dolari. Cel mai bogat roman este Daniel Dines, in varsta de 52…

- Pensii 2024: Cum se face reducerea varstei de pensionare pentru grupele de munca, in noua lege a pensiilor. Norme de aplicare Pensii 2024: Cum se face reducerea varstei de pensionare pentru grupele de munca. Ministerul Muncii a publicat proiectul de hotarare de Guvern prin care urmeaza sa se aprobe…

- Ministerul Muncii și Solidaritații Sociale acorda, prin Agenția Naționala de Ocupare a Forței de Munca, stimulente tinerilor care.... The post MINISTERUL MUNCII Prime pentru integrarea tinerilor pe piața muncii first appeared on Informatia Zilei .

- Social Tinerii care se angajeaza primesc stimulente de la stat februarie 19, 2024 14:03 Ministerul Muncii și Solidaritații sociale acorda, prin Agenția Naționala de Ocupare a Forței de Munca, stimulente tinerilor care se angajeaza, astfel: prima de activare – 1.000 lei pentru angajare mininimum…

- Ministerul Muncii si Solidaritatii sociale acorda, prin Agentia Nationala de Ocupare a Fortei de Munca (ANOFM), stimulente tinerilor care se angajeaza, prima de activare fiind de 1.000 lei pentru angajare minimum trei luni, a anuntat vineri ministerul. Conform sursei citate, stimulentul de 1.000…