- Conglomeratul japonez Toshiba Corp a anuntat ca se va delista de la Bursa de Valori din Tokyo in 20 decembrie, punand capat istoriei sale de 74 de ani ca societate publica, deoarece incearca sa se reconstruiasca in urma unei oferte de preluare, scrie publicatia Japan Today.Luna trecuta, o oferta…

- Luna trecuta, o oferta de preluare de 2 trilioane de yeni (14 miliarde de dolari) pentru Toshiba de catre un consortiu condus de Japan Industrial Partners Inc. s-a incheiat cu succes. Toshiba a mai anuntat ca va convoca o adunare extraordinara a actionarilor pe 22 noiembrie la Tokyo pentru a discuta…

- Consortiul condus de JIP a preluat 78,65% din actiunile Toshiba, in cadrul ofertei, ceea ce ii confera o majoritate de peste doua treimi, ceea ce ar fi suficient pentru a elimina actionarii ramasi. Acordul readuce in proprietate japoneza producatorul de produse pornind de la electronice si pana la centrale…

- Un exemplar rar de girafa fara pete s-a nascut la o gradina zoologica din TennesseeO gradina zoologica din statul american Tennessee a apelat la public pentru a gasi un nume pentru un exemplar rar de girafa, fara pete, care s-a nascut luna trecuta, relateaza USA Today, informeaza Agerpres. Puiul…

- Lotul Romaniei a obtinut locul I la nivel european si locul al III-lea in clasamentul pe natiuni la Olimpiada Internationala de Fizica desfasurata in Japonia, la Tokyo, a informat, luni, Ministerul Educatiei."Dupa Matematica, Romania scrie istorie si la Olimpiada Internationala de Fizica desfasurata…

