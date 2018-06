Stiri pe aceeasi tema

- Compania nipona Toshiba a reusit sa finalizeze acordul de 2.000 de miliarde de yeni (18,3 miliarde de dolari) privind vanzarea diviziei sale de cipuri de memorie unui consortiu condus de firma americana de private...

- Gigantul nipon Sony Corp a anuntat marti ca va plati aproximativ 2,3 miliarde de dolari pentru a obtine controlul asupra companiei britanice EMI Music Publishing, devenind cea mai mare casa de discuri din lume, intr-o industrie care a gasit o noua viata in serviciile de streaming, transmit Reuters…

- Grupul informatic american Apple Inc a anuntat ca va rascumpara actiuni in valoare de 100 de miliarde de dolari, desi vanzarile de iPhone-uri au fost usor sub estimarile pentru primul trimestru din 2018, transmit DPA si Reuters, informeaza AGERPRES . Directorul general Tim Cook a anuntat ca iPhone X…

- Actiunile Facebook au crescut cu 7% miercuri, dupa inchiderea bursei din New York, in urma raportarii unei cresteri surprinzatoare de 63% a profitului, si a unui numar mai mare de utilizatori, screi Reuters. Astfel, cifrele raportate nu arată vreun semn că afacerile companiei ar fi fost afectate…

- Toshiba Corp a anuntat vineri ca nu isi va putea vinde unitatea de cipuri pana la sfarsitul lunii martie, deoarece nu a primit aprobarea antimonopol din partea Chinei, insa nu doreste sa retraga oferta, urmarind finalizarea acordului cat mai curand posibil, relateaza Reuters,

- Toshiba Corp a anuntat vineri ca nu isi va putea vinde unitatea de cipuri pana la sfarsitul lunii martie, deoarece nu a primit aprobarea antimonopol din partea Chinei, insa nu doreste sa retraga oferta, urmarind finalizarea acordului cat mai curand posibil, relateaza Reuters. Nerespectarea…

- Toshiba Corp a anuntat vineri ca nu isi va putea vinde unitatea de cipuri pana la sfarsitul lunii martie, deoarece nu a primit aprobarea antimonopol din partea Chinei, insa nu doreste sa retraga oferta, urmarind finalizarea acordului cat mai curand posibil, relateaza Reuters.

- Uber se retrage din Asia de Sud-Est și iși vinde operațiunile catre rivalul Grab, o noua retragere dupa ce compania a ieșit din China și Rusia. Uber va menține o cota de 27,5% din Grab, conform Reuters . Speculațiile privind o astfel de retragere s-au intețit dupa ce gigantul japonez de tehnologie SoftBank…