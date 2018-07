Stiri pe aceeasi tema

- Un fenomen meteo impresionant a fost suprins pe Marea Neagra, la mica distanta de tarm. O tornada a fost surprinsa de cameramani amatori. Tornada s-a format in apropiere de Gelendzhik, oras situat in partea de sud-vest a Federatiei Ruse, in tinutul Krasnodar, pe malul Marii Negre. b1.ro

- Imagini spectaculoase cu o tromba au fost surprinse la Marea Neagra, sambata, in Turcia. Fenomenul care se produce extrem de rar a fost filmat, iar clipul a fost vizionat de mii de oameni pe Facebook. Scena in care tromba uriașa ar „soarbe” apa din Marea Neagra a fost surprinsa in regiunea Rize Merkez…

- Un fenomen meteo impresionant a fost surprins pe Marea Neagra la o distanta destul de mica de tarm. Imaginile au fost surprinse dintr o cladire situata in apropiere de malul Marii Negre, in Turcia, localitatea Rize Merkez si postate pe Facebook de Severe Weather Turkey. In filmul postat pe internet…

- Replica dura din partea Ministerului Afacerilor Externe (MAE) dupa afirmațiile oficialilor maghiari cu privire la presiuni care ar trebui facute asupra Romaniei pentru a da mai repede drumul la exploatarea zacamintelor gazeifere din platoul continental al Marii Negre. MAE susține ca informațiile…

- Nu erau de ajuns tensiunile din Ucraina si Republica Moldova, a trebuit sa mai apara si descoperirea unui urias zacamant de hidrocarburi in bazinul Marii Negre. Regiunea asta sta pe un butoi cu pulbere, iar gazele romanesti sunt fitilul. Cine are chibritul, iata intrebarea care poate aprinde spiritele.…

- Imagini teribile au fost surprinse la Odesa, in regiunea Primorsk, unde o tromba de apa s-a abatut asupra Marii Negre. Aceasta era foarte aproape de mal, insa nu exista informații potrivit carora cineva sa fi fost ranit.Nu este prima oara cand astfel de evenimente au loc in apropiere de…

- Locuitorii din zona de sud a Timisoarei au avut parte, joi seara, de un fenomen meteo extrem de rar. In timpul unei furtuni, a putut fi observat pe cer un inceput de tornada. Mai multe persoane au filmat fenomenul, iar imaginile au fost postate pe Facebook, putandu-se observa, timp de cateva…

- Un inceput de tornada a fost filmat, joi seara, in sudul Timisoarei, in timpul unei furtuni, judetul Timis fiind sub cod galben de ploi si descarcari electrice. Mai multe persoane au filmat fenomenul, iar imaginile au fost postate pe Facebook, putandu-se observa, timp de cateva minute, cum nori in miscare…