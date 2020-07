Stiri pe aceeasi tema

- Ministrii de Finante din G7 au cerut luni implementarea deplina a initiativei G20 privind inghetarea platilor aferente serviciului datoriei de catre toti creditorii bilaterali oficiali (DSSI) si aderarea la standardele de transparenta a datelor privind datoriilor, a declarat luni un purtator de cuvant…

- „Deci lumea cunoaste programul Prima Casa, care a fost transformat intr-o „Familie, o casa” si acum noi o sa ii spunem „Noua casa”. Dar se rezolva toate probleme care existau si inadvertentele, nu?”, l-a intrebat Ludovic Orban pe ministrul de Finante. Florin Citu a spus „bineinteles”. Premierul a mai…

- Aici ne intereseaza și un alt factor: inflația. Pentru Romania, aceasta ar urca la 2,5% in 2020, pentru ca in 2021 sa se situeze la 2,8%. Prin urmare, vorbim despre o nesiguranța in creștere a populației la nivel financiar, care poarta cu sine și creșterea inegalitaților și separarea societații la acest…

- Ministrul Finantelor susține ca rata inflatiei este de 1,8%, Romania fiind scoasa din topul rusinii” la nivel european, unde a fost plasata de guvernarile PSD care au crescut artificial inflatia de la 0% la 5,4%. ”Asta, desi trompetele PSD-iste, in frunte cu liderul perpetuu interimar, tipa de trei…

- Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a sugerat, luni, Florin Cițu a refuzat mandatul de premier și a dorit sa ramana ministru de Finanțe pentru ca parinții sai se judeca pentru un teren de 10 milioane de...

- "Toti romanii trebuie sa stie ca Romania este poate singura tara din UE cu crestere economica in primul trimestru. Vom avea cifrele in cateva zile si veti vedea. Vom ramane si dupa aceasta criza cu crestere economica in primul trimestru. Si am mai reusit o performanta. Sa dam Romania jos din topul rusinii.…

- Potrivit unor surse social-democrate, in aceasta sedinta se va discuta despre situatia politica actuala, respectiv stadiul initiativelor legislative promovate de PSD si votate in perioada starii de urgenta in Parlament, despre legile contestate la Curtea Constitutionala de PNL. Se va discuta,…

- Conducerea colectiva interimara a PSD se reuneste marti in sedinta, incepand cu ora 11,00, la sediul central al partidului. Potrivit unor surse social-democrate, in aceasta sedinta se va discuta despre situatia politica actuala, respectiv stadiul initiativelor legislative promovate de PSD si votate…