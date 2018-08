Stiri pe aceeasi tema

- Actorul britanic Tom Hardy a confirmat proiectele pentru doua continuari ale filmului "Mad Max: Fury Road" (2015) și a declarat ca așteapta ca Warner Bros. sa dea unda verde pentru producția acestora, potrivit contactmusic.com.Actorul in varsta de 40 de ani a declarat pentru publicația specializata…

- Ceremonia celei de-a 70-a editii a premiillor Emmy se apropie, iar fanii sunt pregatiti sa descopere daca serialele si actorii lor favoriti vor fi premiati. Comparata de critici cu Premiile Oscar, gala este una dintre cele mai importante evenimente americane, sarbatorind calitatea in industria de televiziune.

- Noua pelicula in care isi va face aparitia si boxerul roman Florin Munteanu - este continuarea mult-asteptata a celebrei serii Rocky. Iar scenariu este semnat si de Sylvester Stallone. Filmul va ajunge in cinematografe pe 21 Noiembrie 2018.

- Romania se afla pe primul loc in țarile din Uniunea Europeana la creșterea numarului de persoane angajate in T1 2018, cu (+ 1,9%), urmata de Malta (+ 1,3%), Portugalia, Luxemburg și Croația (toate cu + 1%), iar cele mai mari scaderi au avut loc in Estonia, arata un raport Eurostat publicat miercuri,…

- Bucatarii de la “Chefi la cuțite” cauta formula caștigului. A cincea confruntare pe echipe, difuzata in aceasta seara de la 20:00 pe Antena 1, ii pune pe concurenți fața in fața cu o premiera: invitații speciali de la masa jurizarii vor fi chimiști. Catalin Scarlatescu, juratul care a declarat de nenumarate…

- Sedintele din Parlamentul Romaniei sunt, in fapt, scene de teatru. Politicienii au prilej pentru incaierari verbale, polemici si declaratii caustice la adresa oponentilor. S-ar parea ca liderii grupurilor...

- Premiera nationala a filmului "Ultima zi din mai", regizat de Igor Chistol, a avut loc, aseara la cinematograful Odeon din Capitala.Lungmetrajul reda povestea unui tata ramas acasa cu doua fiice minore, dupa ce mama a plecat la munca in Italia.

- Consultantul Andrei Caramitru: „Daca s-ar mari dintr-o data toate salariile din Bucuresti cu cate 300 de euro, businessul ar merge mai bine, pentru ca ar fi o piata mai mare de desfacere, iar profitul companiilor ar creste“.