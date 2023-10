Topul fotbaliștilor cel mai bine plătiți din lume – Ronaldo câștigă dublu față de Messi și Neymar Portughezul Cristiano Ronaldo este lider de necontestat in topul Forbes al celor mai bine platiți fotbaliști, in anul 2023. Pare incredibil, dar caștiga dublu fața de argentinianul Lionel Messi si brazilianul Neymar, urmatorii clasați. Cristiano Ronaldo a doborat toate recordurile odata cu semnarea contractului cu echipa saudita Al-Nassr, dupa despartirea de Manchester United, intervenita in iarna. Portughezul caștiga 260 de milioane de dolari, in acest sezon, ceea ce reprezinta cea mai mare suma primita vreodata de un fotbalist. Pe locul doi in top se afla Lionel Messi, care joaca la echipa… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Klaus Iohannis zboara fara escala de la Sibiu la New York cu un avion de lux inchiriat de la Global Jet Luxemburg. Prețul unui astfel de avion poate depași 62 de milioane de dolari. Presedintele Klaus Iohannis, zboara, duminica, fara escala, de la Sibiu spre New York, unde va participa la Adunarea Generala…

- Arabia Saudita a ajuns sa fie a doua țara din lume, la capitolul cheltuieli de transferuri, dupaa Marea Britanie, cu aproape 900 de milioane de dolari. Cluburile saudite, care au tras jucatori ca francezul Karim Benzema, detinatorul ”Balonului de Aur”, mijlocasul brazilian Fabinho sau atacantul senegalez…

- Pentru a-l avea pe Mohamed Salah (31 de ani), clubul saudit Al-Ittihad i-a promis 253 de milioane de euro lui Liverpool și un salariu anual de 150 de milioane jucatorului. Pe Anfield s-a auzit un singur cuvant: „Nu!”. De cateva saptamani, cu cat se apropia mai mult finalul perioadei de transferuri și…

- O delegatie a clubului saudit de fotbal Al-Ittihad se afla la Londra pentru o ultima tentativa de a-l transfera pe atacantul egiptean Mohamed Salah de la FC Liverpool, scrie presa britanica, potrivit Agerpres.Potrivit cotidianului Daily Mail, Al-Ittihad va inainta saptamana aceasta o oferta de 200…

- Sunday Mirror dezvaluie ca, deși a refuzat o oferta de 175 de milioane de euro, Liverpool l-ar putea vinde pe Mohamed Salah (31 de ani) daca Al-Ittihad marește oferta: „Patronul John Henry ar putea-o considera o afacere foarte buna. Egipteanul are 31 de ani”. Liverpool tocmai a refuzat o oferta de 175…

- Un avion privat din Egipt aterizeaza in Zambia cu peste 5 milioane de dolari in numerar, aur contrafacut și muniție, declanșand un vartej de zvonuri, arestari și investigații. Pana in prezent, nimeni nu a recunoscut ca a inchiriat avionul sau ca deține conținutul acestuia.

- Potrivit publicației sportive saudite Al Riyadiah, echipa de fotbal din Saudi Pro League, Al Ittihad, pregatește o oferta substanțiala de 60 de milioane de lire sterline pentru egipteanul Mohamed Salah, de la Liverpool.Conform sursei citate, clubul saudit este foarte dornic sa il transfere pe egiptean…

- Guvernul Romaniei a primit aprobarea SUA pentru o potențiala vanzare militara straina de vehicule amfibie de asalt (AAV). Bucureștiul a solicitat 21 de AAV: 16, varianta de transport de personal, trei, varianta de comanda mobila și doua, varianta blindata de recuperare, scrie publicația americana Defense…