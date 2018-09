Topul celor mai scumpe cafele din lume. Sortimentul bizar-exotic care se vinde cu 1.300 de dolari kilogramul

Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep ocupa locul 8 in clasamentul sportivelor cel mai bine platite din lume, in perioada iunie 2017 - iunie 2018, cu venituri de 7,7 milioane de dolari, potrivit revistei americane Forbes, citata de news.ro.Halep este creditata de autorii ierarhiei cu premii din tenis de 6,2 milioane…

- Cat a caștigat Simona Halep din tenis. Liderul WTA, pe locul opt in topul mondial. Simona Halep traverseaza o perioada excelenta. Aflata pentru a 39-a saptamana pe locul 1 WTA, Simona Halep a reușit, anul acesta, sa cucereasca și primul trofeu de Mare Șlem din cariera, dupa ce s-a impus la Roland Garros.…

- Apple a inchis in crestere sesiunea bursiera de joi de la New York ajungand la 1.001,7 miliarde de dolari devenind astfel prima companie privata din lume care a depașit, in termeni de capitalizare bursiera, pragul de 1.000 de miliarde de dolari, potrivit AFP. Dow Jones a cotinuat sa scada (-0,03%),…

- Cel mai scump ardei iute din lume este cultivat in imediata apropiere a Timisoarei de unul dintre fostii viceprimari ai orasului. Adrian Orza, actual consilier local independent din Timisoara, mare pasionat de agricultura bio, in special de ardei iuti, crede ca a dat lovitura. Timisoreanul a reusit…

- Grupul de rock irlandez U2 s-a situat pe primul loc in topul celor mai bine platiți muzicieni din SUA in 2018, podiumul fiind completat de veteranul muzicii country Garth Brooks, pe locul al doilea, și de trupa heavy metal Metallica, pe poziția a treia, potrivit Billboard.Astfel, U2 a caștigat…

- Detinerea mai multor cetatenii a devenit un trend in randul oamenilor bogati ai lumii. Potrivit agentiei americane Bloomberg, persoanele putred de bogate pretind la doua sau trei pasapoarte straine pentru siguranta averilor. Totusi, solicitari vin si din partea oamenilor de rand.

- Capitala Romaniei a urcat, in 2018, pe locul 176, de pe locul 181 in 2017, in topul celor mai scumpe orase din lume pentru expati, potrivit unui studiu anual publicat marti de firma de consultanta Mercer. Hong Kong a revenit pe primul loc in clasamentul celor mai scumpe orase pentru expati,…

- Transportatorul aerian national Tarom a anuntat luni vanzarea a doua aeronave Airbus A310 catre compania aeriana Armenia Airways Aircompany, pe care a incasat 5,48 milioane dolari. Activele au fost scoase la vanzare in luna februarie a acestui an, cele doua aeronave fiind neoperabile si aflandu-se in…